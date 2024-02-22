Европейский спутник ERS-2 сгорел над северной частью Тихого океана

Европейский спутник ERS-2, запущенный в 1995 году для наблюдения за Землей, сошел с орбиты и вошел в атмосферу планеты над северной частью Тихого океана. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА), которое занималось запуском спутника.

«21 февраля 2024 года он достиг критической высоты около 80 км, на которой атмосферное сопротивление было настолько сильным, что он начал распадаться на куски», - говорится в пресс-релизе ЕКА.

Падение спутника произошло в районе между Аляской и Гавайскими островами. В агентстве назвали подобный способ избавления от спутника «лучшим вариантом». В публикации добавили, что материальный ущерб утилизации космического аппарата не сообщается, заверив в отсутствии радиоактивных и токсичных веществ в его фрагментах.

ERS-2 успешно собрал информацию о состоянии океанов, озонового слоя, протяженности полярных льдов и других явлениях зеленой планеты.

Напомним, спутник был запущен в апреле 1995 году с космодрома во французской Гвиане, в 2011 году он завершил свою работу по сбору информации о планете, после чего было принято решение утилизировать его. К 2024 году аппарат израсходовал большую часть топлива, что было необходимо для безопасного схода с орбиты.