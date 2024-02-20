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Неуправляемый спутник ERS-2 войдет в атмосферу Земли 21 февраля

С большой вероятностью спутник упадет в океан, перед этим часть его фрагментов сгорит в атмосфере.
Елизавета Кондрикова 2024-02-20 08:35:01
© Фото: Markus Gann, imago stock&people, Global Look Press

Неуправляемый спутник ERS-2 весом в две тонны, запущенный в 1995 году, войдет в атмосферу Земли и столкнется с земной поверхностью утром 21 февраля. Об этом сообщает издание Space.com со ссылкой на Европейское космическое агентство.

«Ожидается, что ERS-2 развалится на более мелкие фрагменты, когда достигнет высоты около 80 км над Землей, подавляющее большинство из которых сгорит в атмосфере. Некоторые из них могут достичь поверхности Земли, но, как ожидается, упадут в океан», - говорится в публикации.

На данный момент неизвестно, где именно упадет спутник, однако ученые утверждают, что риски для населения минимальны, так как его спуск был тщательно спланирован. Сейчас космический аппарат находится на высоте 200 километров от Земли и не управляется учеными.

Спутник был запущен в 1995 году с космодрома во французской Гвиане для наблюдения за Землей, в 2011 году он завершил свою работу, после чего израсходовал большую часть топлива для схода с орбиты. По словам специалистов, фрагменты аппарата не будут содержать токсичных или радиоактивных элементов.

#космос #Земля #космический аппарат #спутник #атмосфера земли
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