Журналиста Киселева* признали экстремистом и террористом

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева* (признан в РФ иноагентом).
На сайте ведомства его фамилия уже внесена в перечень террористов и экстремистов под номером 6303. В настоящее время журналист проживает в Киеве и работает на антироссийских телевизионных каналах.
Ранее Киселев* был объявлен в России в розыск по уголовной статье за оправдание терроризма.
* Евгений Киселев - физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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