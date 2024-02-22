Журналиста Киселева* признали экстремистом и террористом

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева* (признан в РФ иноагентом).

На сайте ведомства его фамилия уже внесена в перечень террористов и экстремистов под номером 6303. В настоящее время журналист проживает в Киеве и работает на антироссийских телевизионных каналах.

Ранее Киселев* был объявлен в России в розыск по уголовной статье за оправдание терроризма.

* Евгений Киселев - физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.