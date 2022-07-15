МВД РФ объявило в розыск журналиста Евгения Киселева*

В ведомстве не уточнили, по какой именно уголовной статье журналист объявлен в розыск.

© Фото: Viktor Chernov, RussianLook, globallookpress

Правоохранительные органы России объявили в розыск журналиста Евгения Киселева* (включен в реестр физлиц-иноагентов), который в настоящее время работает на антироссийских телеканалах на Украине.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Ранее стало известно, что австралийские власти ввели санкции в отношении восьми российских журналистов, а также ряда госслужащих и организаций. Так, ограничительные меры коснулись телеведущего Дмитрия Киселева, генерального директора RT Алексея Николова, ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергея Брилева.

Санкции ввели и в отношении телеведущего Михаила Леонтьева, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина. Ограничительные меры коснулись и врио главы МЧС России Александра Чуприяна, и первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева.

* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.