Движение в поддержку Фургала признали экстремистским и запретили в России

Прокуратура Хабаровского края признала экстремистским общественное движение в поддержку бывшего губернатора региона «Я/Мы Сергей Фургал»*. Теперь оно запрещено в стране, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что основой движения служит экстремистская идеология, которая заключается в возбуждении ненависти и вражды к представителям власти, разрушающая правовые устои и ценности общества.

По мнению надзорного ведомства, истинными целями активистов движения является не защита бывшего губернатора, а смена власти и конституционного строя. Для этого активно используются призывы к совершению массовых беспорядков и насилия. Кроме того, участники движения неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, активно взаимодействовали с различными зарубежными центрами недружественных стран.

Напомним, 10 февраля прошлого года экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был признан виновным в организации двух убийств и одного покушения. Суд приговорил его к 22 годам тюремного заключения в колонии строгого режима.

* «Я/МЫ Сергей Фургал» - экстремистское движение, запрещенное на территории Российской Федерации.