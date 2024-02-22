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Движение в поддержку Фургала признали экстремистским и запретили в России

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отбывает 22-летний тюремный срок за организацию двух убийств и одного покушения.
Ян Брацкий 2024-02-22 08:51:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Прокуратура Хабаровского края признала экстремистским общественное движение в поддержку бывшего губернатора региона «Я/Мы Сергей Фургал»*. Теперь оно запрещено в стране, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что основой движения служит экстремистская идеология, которая заключается в возбуждении ненависти и вражды к представителям власти, разрушающая правовые устои и ценности общества.

По мнению надзорного ведомства, истинными целями активистов движения является не защита бывшего губернатора, а смена власти и конституционного строя. Для этого активно используются призывы к совершению массовых беспорядков и насилия. Кроме того, участники движения неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, активно взаимодействовали с различными зарубежными центрами недружественных стран.

Напомним, 10 февраля прошлого года экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был признан виновным в организации двух убийств и одного покушения. Суд приговорил его к 22 годам тюремного заключения в колонии строгого режима.

* «Я/МЫ Сергей Фургал» - экстремистское движение, запрещенное на территории Российской Федерации.

#Хабаровский край #Прокуратура #губернатор #Фургал
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