Делегация Конгресса США прибыла с визитом на Тайвань

Делегация членов палаты представителей Конгресса США прилетела на Тайвань, где пробудет три дня. Об этом сообщил Американский институт на Тайване.

«Углубляя связи между нашими лидерами и нашими экономиками, мы можем укрепить мир и стабильность в Тайваньском проливе», - прокомментировал поездку глава делегации Майк Галлахер.

Уточняется, что делегация прибыла на остров в рамках поездки по странам Индийского и Тихого океанов. Визит на Тайвань продлится с 22 по 24 февраля, в этот период конгрессмены встретятся с представителями островной администрации и общественности. На повестке дня стоит обсуждение вопросов, касающихся региональной безопасности, торговли и инвестиций.

Члены делегации вновь подчеркнули свою приверженность поддержке Тайваня в его борьбе с материковым правительством Китая и призвали другие страны «углублять собственные отношения» с островом.

Ранее Китай выступал против любых официальных контактов США с Тайванем, в том числе против визитов американской администрации на остров. В Пекине призвали добросовестно придерживаться принципа «одного Китая».