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Делегация Конгресса США прибыла с визитом на Тайвань

Делегация будет находиться на острове с 22 по 24 февраля.
Елизавета Кондрикова 2024-02-22 07:23:01
© Фото: Karsten Wrobel, imageBROKER.com, Global Look Press

Делегация членов палаты представителей Конгресса США прилетела на Тайвань, где пробудет три дня. Об этом сообщил Американский институт на Тайване.

«Углубляя связи между нашими лидерами и нашими экономиками, мы можем укрепить мир и стабильность в Тайваньском проливе», - прокомментировал поездку глава делегации Майк Галлахер.

Уточняется, что делегация прибыла на остров в рамках поездки по странам Индийского и Тихого океанов. Визит на Тайвань продлится с 22 по 24 февраля, в этот период конгрессмены встретятся с представителями островной администрации и общественности. На повестке дня стоит обсуждение вопросов, касающихся региональной безопасности, торговли и инвестиций.

Члены делегации вновь подчеркнули свою приверженность поддержке Тайваня в его борьбе с материковым правительством Китая и призвали другие страны «углублять собственные отношения» с островом.

Ранее Китай выступал против любых официальных контактов США с Тайванем, в том числе против визитов американской администрации на остров. В Пекине призвали добросовестно придерживаться принципа «одного Китая».

#Китай #сша #конгресс США #Тайвань #американская делегация
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