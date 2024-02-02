Экипажи истребителей Су-35С отработали боевое дежурство в зоне СВО

Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве в зоне спецоперации. На видео показана их боевая работа, кадры опубликованы МО РФ.

Цель боевого дежурства наших летчиков - контроль воздушного пространства, выявление излучения от радиолокационных станций противника для их незамедлительного уничтожения, и недопущение появления вражеской авиации в зоне дежурства.

Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена.

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.

Российские истребители помогают уничтожать важные объекты противника в зоне спецоперации. Ранее были опубликованы кадры сокрушительного удара сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 по командному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате успешной атаки уничтожена живая сила противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.