Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Уничтожив цели, экипажи самолетов вернулись на аэродром базирования.

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Бомбы массой в 500 кг с удивительной точностью поражают цели с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.

Техник рассказал, как Су-34 встречают на аэродроме. Он перечислил список задач, который стоит перед техниками, чтобы подготовить истребитель к новому вылету.

«Когда самолет сел, мы его встречаем, подцепляем и ставим обратно на место, после чего все специалисты начинают обслуживать самолет к повторному полету. Происходит заправка самолета топливом и другими спецгазами, установка парашюта, подвешивание бомб, списывание информации. Самолет готов к вылету» - рассказал он.

ФАБ-500 появились еще в Советском Союзе, однако модуль планирования и коррекции, из-за которого их стали называть «бомбы с крыльями», стали использовать с ними лишь недавно. Для украинских боевиков применение российскими военнослужащими этих бомб стало настоящим кошмаром.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, где украинские военнослужащие сравнили удар 500-килограммовых планирующих авиабомб с открывающимися «вратами ада».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.