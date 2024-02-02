В Минтрансе МО призвали водителей аккуратнее ездить на выходных из-за непогоды

Министерство транспорта Московской области призвало водителей быть особо внимательными на дорогах в эти выходные, так как синоптики прогнозируют плохие погодные условия: снегопад, гололедицу и усиление ветра.

«Будьте очень внимательны на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах, особенно если вы вместе с детьми», - передает 360 сообщение минтранса.

В Министерстве настаивают на том, чтобы автолюбители не пользовались мобильными телефонами за рулем, а также соблюдали скоростной режим. Особое внимание водители должны уделять поворотам, парковкам и дворам жилых домов. И, конечно, от резких маневров на дорогах тоже лучше отказаться, добавили в ведомстве.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала нашему телеканалу, что на следующей неделе в Москву придут заморозки. Во вторник днем температура может упасть до минус семи градусов. Также может быть небольшой снег и умеренный ветер.