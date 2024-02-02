Москвичей предупредили о возвращении настоящей зимы на следующей неделе

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе со «Звездой» предупредила жителей столицы о заморозках на следующей неделе. По ее словам, в центре Европейской России будет более устойчивый поток холодного воздуха.

«Во вторник уже в течение суток прогнозируется -2...-7, небольшой снег, северо-западный ветер умеренный, и 7-го числа - дальнейшее понижение температуры. Ночью -7...-12 и днем -3...-8, западный ветер 5-10 м/с», - рассказала синоптик.

Согласно предварительному прогнозу синоптика на последующие дни следующей недели, ночью установится умеренно морозная погода, а днем также минусовая температура. По ее словам, погода приблизится к норме во второй половине грядущей недели.

«В пятницу самый холодный день. Ночью -11...-16 и днем -5...-10, и затем уже на выходные постепенное повышение температуры, но значения останутся отрицательными. Временами пройдет снег», - спрогнозировала Макарова.

Ранее синоптик Шувалов рассказывал, что в феврале россиян ждут погодные «сюрпризы». По словам специалиста, в этом месяце ожидается большое количество осадков, скачки температуры, давления и остальных метеопараметров.