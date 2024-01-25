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Международная федерация парусного спорта допустила Россию к отбору на Олимпиаду

Спортсмены смогут участвовать в нейтральном статусе.
Сергей Лебедев 2024-01-25 23:40:01
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Международная федерация парусного спорта разрешила допустить спортсменов из Белоруссии и России к квалификационной регате «Последний шанс» и олимпийской регате в Марселе. Они смогут участвовать в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Тем, кто соответствует необходимым критериям отбора, будет разрешено участвовать в качестве нейтральных спортсменов в соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже», - говорится в заявлении.

Напомним, в марте 2022 года Международная федерация парусного спорта приостановила участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под свое эгидой.

В минувшем декабре Международный олимпийский комитет допустил представителей Белоруссии и России до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. 

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