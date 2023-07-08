Премьер Нидерландов Рютте подал в отставку

Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте не смогло решить проблемы в миграционной политике страны.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и все правительство, которое он возглавляет, намерены уйти в отставку. Об этом премьер сообщил на пятничной пресс-конференции. Прошение об отставке будет скоро передано королю.

Отставка вызвана неудачами в миграционной политике: правительство даже после долгих консультаций не смогло разработать меры по ограничению притока людей, просящих в Нидерландах убежища. По словам Рютте, это «вызывающая разочарование реальность».

Король страны прервал свой отдых в Греции, чтобы лично поговорить с Рютте. Об этом сообщила новостная служба RTL Nieuws.

Ранее стало известно, что Дания и Нидерланды оплатили покупку 14 боевых танков Leopard 2 для Украины. Боевые машины поставит Киеву немецкая компания Rheinmetall.