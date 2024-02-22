Лавров: фундамент стратегической безопасности в Европе почти полностью разрушен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что фундамент для сдерживания военных рисков и поддержания архитектуры стратегической безопасности в Европе практически полностью разрушен. В своем выступлении на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро он подчеркнул, что этот фундамент заложили СССР и США в период холодной войны.

«Когда мы объединяем усилия, мир способен меняться к лучшему, двигаться вперед. Двадцатый век стал важной вехой в избавлении человечества от оков колониализма. Сожалеем, что те достижения сегодня практически полностью разрушены», - передает RT слова главы внешнеполитического ведомства РФ.

Тема выступления Лаврова на СМИД «Группы двадцати» касалась проблематики роли «двадцатки» в преодолении текущей международной напряженности. По его словам, объективный процесс формирования многополярного миропорядка с опорой на самодостаточные страны и регионы сталкивается с серьезным сопротивлением.

«Вместо ооноцентричной архитектуры продвигаются узкоблоковые альянсы, закрытые клубы, кулуарные «наилучшие практики», «достоверные научные данные», псевдодемократические «ценности». Проводится искусственное деление мира на своих и чужих. Так на практике выглядят пресловутые «правила», которые Запад проталкивает взамен международного права», - подчеркнул министр.

Он также попросил не использовать экономику в качестве оружия и проводимый форум «Большой двадцатки» четко об этом заявляет.

Напомним, что латиноамериканское турне Лаврова началось с Кубы, где он встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и своим коллегой Бруно Родригесом. После Сергей Лавров посетил Венесуэлу, где также провел переговоры с президентом Николасом Мадурой и главой МИД страны. Далее Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро где прошло двухдневное заседание глав МИД стран G20. Это первая подобная встреча под бразильским председательством.