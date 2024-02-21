МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров прибыл в Бразилию, где состоится заседание глав МИД G20

Двухдневное заседание глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро станет финальной точкой в латиноамериканском турне Сергея Лаврова.
Ян Брацкий 2024-02-21 06:53:01
© Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram © Видео: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прилетел в Бразилию. Видео с прибытием главы российской дипломатии в своем Telegram-канале разместила официальный представитель ведомства Мария Захарова. В Рио-де-Жанейро состоится двухдневное заседание глав МИД стран G20.

Предстоящее заседание стает первой подобной встречей под бразильским председательством. Российская сторона планирует на ней наладить более тесное партнерство с G20 для укрепления голоса стран Глобального Юга и Востока.

До этого министр побывал на Кубе, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и своим коллегой Бруно Родригесом. После Сергей Лавров посетил Венесуэлу, где также провел переговоры с президентом Николасом Мадурой и главой МИД страны.

#дипломатия #Лавров #МИД России #Бразилия #G20
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 