Лавров прибыл в Бразилию, где состоится заседание глав МИД G20

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прилетел в Бразилию. Видео с прибытием главы российской дипломатии в своем Telegram-канале разместила официальный представитель ведомства Мария Захарова. В Рио-де-Жанейро состоится двухдневное заседание глав МИД стран G20.

Предстоящее заседание стает первой подобной встречей под бразильским председательством. Российская сторона планирует на ней наладить более тесное партнерство с G20 для укрепления голоса стран Глобального Юга и Востока.

До этого министр побывал на Кубе, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и своим коллегой Бруно Родригесом. После Сергей Лавров посетил Венесуэлу, где также провел переговоры с президентом Николасом Мадурой и главой МИД страны.