СЕНТКОМ подтвердил ракетную атаку хуситов на сухогруз Star Iris в Красном море

Центральное командование ВС США подтвердило атаку хуситов по грузовому судну Star Iris в Красном море. СЕНТКОМ сообщил, что мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» выпустили в понедельник две ракеты по сухогрузу.

«12 февраля <...> поддерживаемые Ираном хуситы выпустили две ракеты с находящейся под их контролем территории Йемена в направлении Баб-эль-Мандебского пролива», - говорится в заявлении, опубликованном командованием в социальной сети X.

В сообщении уточняется, что обе ракеты были запущены в сторону грузового судна MV Star Iris. В Центральном командовании ВС США указали, что судно получило «незначительные повреждения», пострадавших среди членов экипажа нет.

Ранее представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявил, что Военно-морские силы Йемена запустили в американское судно Star Iris в Красном море несколько ракет. По его словам, удары были точными и прямыми.