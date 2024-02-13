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СЕНТКОМ подтвердил ракетную атаку хуситов на сухогруз Star Iris в Красном море

Центральное командование ВС США отметило, что экипаж судна не пострадал.
Игнат Далакян 2024-02-13 08:13:01
© Фото: IMAGO TIM SHORTT FLORIDA TODAY Globallookpress

Центральное командование ВС США подтвердило атаку хуситов по грузовому судну Star Iris в Красном море. СЕНТКОМ сообщил, что мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» выпустили в понедельник две ракеты по сухогрузу.

«12 февраля <...> поддерживаемые Ираном хуситы выпустили две ракеты с находящейся под их контролем территории Йемена в направлении Баб-эль-Мандебского пролива», - говорится в заявлении, опубликованном командованием в социальной сети X.

В сообщении уточняется, что обе ракеты были запущены в сторону грузового судна MV Star Iris. В Центральном командовании ВС США указали, что судно получило «незначительные повреждения», пострадавших среди членов экипажа нет.

Ранее представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявил, что Военно-морские силы Йемена запустили в американское судно Star Iris в Красном море несколько ракет. По его словам, удары были точными и прямыми.

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