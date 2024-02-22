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Житель Донецка в автомобиле попал под обстрел ВСУ

Еще три человека получили ранения в результате попадании снаряда в многоквартирный дом.
Сергей Лебедев 2024-02-22 22:18:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня вечером украинские боевики обстреляли Донецк. Один из вражеских снарядов попал в многоквартирный дом в Кировском районе, в результате чего пострадали 3 человека.

Кроме того, на Петровском путепроводе под обстрел попал легковой автомобиль. Пострадал мужчина, находившийся в машине. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Состояние раненых оценивается как средней и тяжелой степени тяжести.  Пострадавших госпитализировали в больницу.

Напомним, накануне националисты ударили по больнице в Калининском районе Донецка. Сильные повреждения получил кабинет УЗИ. Также была ранена медицинский работник.

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