ВСУ ударили по больнице имени Калинина в Донецке

Украинские националисты ударили по больнице имени Калинина в Калининском районе Донецка. В результате обстрела сильные повреждения получил кабинет УЗИ, ранена женщина-медик.

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, в настоящее время ей оказывается необходимая помощь, состояние оценивается как средней степени тяжести. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что пострадавшей оказалась женщина 1975 года рождения.

На опубликованных кадрах видно, как пострадал фасад здания, взрыв также выбил стекла. На месте работают сотрудники экстренных служб.

«Сейчас мы находимся в больнице имени Калинина, где был совершен обстрел ВСУ. Оказываем помощь врачам и восстанавливаем тепловой контур здания», - заявил руководитель группы быстрого реагирования «Народной дружины» Данил.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за последние три часа украинские боевики выпустили по Донецку 15 снарядов калибром 152 и 155 мм. Удар пришелся по Калининскому, Куйбышевскому и Петровскому районам города.