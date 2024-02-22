В МВФ заявили, что экономика РФ удивила темпами своего роста

Российская экономика в условиях западных санкций демонстрирует удивительный рост. Об этом заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак. Она также отметила, что в стране значительно растет объем производства.

«Экономика России действительно удивила силой своего роста», - цитирует ТАСС слова Джули Козак.

Ранее в МВФ уже отмечали, что российская экономика растет быстрее, чем прогнозировалось. В этом году аналитики ожидают увеличение ВВП РФ на 2,6%. Этот показатель на 1,5 процентных пункта выше предыдущей оценки.

Составляя прогноз, в МВФ учитывали возможное снижение цен на нефть. Однако эксперты пришли к выводу, что влияние этого фактора будет ограниченным.