МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МВФ заявили, что экономика РФ удивила темпами своего роста

Отмечается, что в России значительно увеличивается объем производства.
Сергей Лебедев 2024-02-22 21:04:01
© Фото: Ting Shen XinHua Globallook Press

Российская экономика в условиях западных санкций демонстрирует удивительный рост. Об этом заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак. Она также отметила, что в стране значительно растет объем производства.

«Экономика России действительно удивила силой своего роста», - цитирует ТАСС слова Джули Козак.

Ранее в МВФ уже отмечали, что российская экономика растет быстрее, чем прогнозировалось. В этом году аналитики ожидают увеличение ВВП РФ на 2,6%. Этот показатель на 1,5 процентных пункта выше предыдущей оценки.

Составляя прогноз, в МВФ учитывали возможное снижение цен на нефть. Однако эксперты пришли к выводу, что влияние этого фактора будет ограниченным.

#Россия #Экономика #производство #МВФ #ввп #Джули Козак
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 