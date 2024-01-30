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В МВФ заявили, что экономика России растет быстрее, чем прогнозировалось

В МВФ прогнозируют рост ВВП России в 2024 году на 2,6%. Это на 1,5 процентных пункта выше, чем выносимая в прошлом году оценка.
Елизавета Егорова 2024-01-30 17:10:01
© Фото: Viktor Pogontsev, Russian Look, Globallookpress

Российская экономика растет быстрее, чем прогнозировал Международный валютный фонд (МВФ). Об этом заявил главный экономист организации Пьер-Оливье Гуринша в ходе брифинга.

«Общая картина определенно такова, что российская экономика растет лучше, чем мы прогнозировали», - сказал Гуринша.

Кроме того, аналитики МВФ подняли планку роста российской экономики - они ожидают рост ВВП РФ в 2024 году на 2,6%. Этот показатель на 1,5 процентных пункта выше, чем выносимая оценка в октябре прошлого года.

Составляя прогноз, фонд учитывал возможное снижение цен на нефть в мире, однако аналитики пришли к выводу, что влияние этого фактора будет ограниченным.

«В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это не обязательно повлияет на российские нефтяные доходы», - заявил Гуринша РИА Новости.

Ранее помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что экономическое руководство России очень талантливо. По его мнению, РФ удается справляться с санкциями западных стран.

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