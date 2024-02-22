Первые жители Авдеевки подали документы на получение российского паспорта

Первые 29 жителей освобожденной от украинских националистов Авдеевки подали документы на получение российских паспортов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

Представители миграционного подразделения ведомства посетили людей, находящихся в пунктах временного размещения. Им помогли оформить пакет документов на получение паспортов.

Кроме того, полицейские проводят процедуры установления личности, необходимые для восстановления утраченных или поврежденных документов.

Напомним, об освобождении Авдеевки министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину утром 17 февраля. Город находится к западу от Ясиноватой. Оттуда боевики обстреливали Донецк и Макеевку. Сейчас бойцы группировки войск «Центр» продолжают продвижение вперед, развивая наступление на территории ДНР.