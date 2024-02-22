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Путин ответил на оскорбления со стороны Байдена

Президент отметили, что нынешний руководитель США наиболее предпочтителен для России.
Сергей Лебедев 2024-02-22 19:03:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский лидер Владимир Путин ответил на хамские высказывания американского президента Джо Байдена. Он отметил, что нынешний руководитель США наиболее предпочтителен для РФ.

«Судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», - сказал Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.

Ранее слова Джо Байдена раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рекомендовала американскому президенту вспоминать о своем сыне Хантере, когда он решит воспользоваться выражением «сумасшедший сукин сын».

А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что оскорбления Джо Байдена позорят Соединенные Штаты.

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