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Умер водитель, в которого выстрелили у гимназии в Санкт-Петербурге

У мужчины была открытая внутричерепная рана и отек головного мозга.
Сергей Лебедев 2024-02-22 19:21:01
© Фото: ТРК «Звезда»

В больнице Санкт-Петербурга скончался работавший частным водителем мужчина, в которого стрелял киллер. Об этом сообщает «Фонтанка». Отмечается, что у 41-летнего гражданина Узбекистана была открытая внутричерепная рана и отек головного мозга.

Напомним, инцидент произошел в минувший вторник, 20 февраля у гимназии в Выборгском районе города. Неизвестный расстрелял водителя на глазах у несовершеннолетних.

Сообщалось, что пострадавший привез в учебное заведение детей начальника. В мужчину стреляли, когда он помогал им выйти из машины.

Сейчас правоохранители ищут киллера. Заведено уголовное дело.

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