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Панков поздравил коллектив Военного университета с Днем защитника Отечества

Николай Панков заметил, что за более чем вековую историю университета удалось подготовить более 230 тысяч офицеров.
2024-02-22 18:52:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков поздравил коллектив Военного университета с Днем защитника Отечества. Об этом сообщает Минобороны России. 

Панков отметил, что Военный университет готовит кадры для всех видов и родов войск ВС РФ, а также других силовых структур и армий дружественных стран. 

«За более чем вековую историю подготовлено свыше 230 тысяч офицеров. Сегодня наши выпускники мужественно и профессионально решают задачи в ходе специальной военной операции, обеспечивая безопасность России», - заметил Панков. 

Панков поблагодарил личный состав Военного университета за отличную службу и вручил государственные награды наиболее отличившимся. 

Ранее Панков вручил госнаграды военнослужащим РХБЗ, отличившимся в ходе спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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