Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков поздравил коллектив Военного университета с Днем защитника Отечества. Об этом сообщает Минобороны России.

Панков отметил, что Военный университет готовит кадры для всех видов и родов войск ВС РФ, а также других силовых структур и армий дружественных стран.

«За более чем вековую историю подготовлено свыше 230 тысяч офицеров. Сегодня наши выпускники мужественно и профессионально решают задачи в ходе специальной военной операции, обеспечивая безопасность России», - заметил Панков.

Панков поблагодарил личный состав Военного университета за отличную службу и вручил государственные награды наиболее отличившимся.

Ранее Панков вручил госнаграды военнослужащим РХБЗ, отличившимся в ходе спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.