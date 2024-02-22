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Панков вручил госнаграды военнослужащим РХБЗ, отличившимся в ходе спецоперации

Николай Панков также поздравил личный состав 1-й мобильной бригады РХБЗ с присвоением наименования гвардейской.
2024-02-22 15:04:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков вручил государственные награды военнослужащим РХБЗ, которые отличились в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщает МО РФ. 

Кроме этого, Панков поздравил личный состав 1-й мобильной бригады РХБЗ с присвоением почетного наименования гвардейской. Он прикрепил на Боевое знамя бригады георгиевскую ленту и специальное навершие для древка. 

Российское оборонное ведомство уточняет, что торжественные мероприятия состоялись в 27 Научном центре имени академика Н.Д. Зелинского Минобороны России в Москве.

Панков передал личному составу поздравительный адрес от Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Там отдается должное умелым и решительным действиям личного состава бригады, а также их храбрости, самоотверженности и высокому профессионализму. 

Путин выразил уверенность, что воины-гвардейцы и впредь будут хранить верность присяге и служить Отечеству. Он пожелал командованию и личному составу бригады здоровья и успехов. 

Ранее «Золотые Звезды» Героев России отличившимся участникам спецоперации вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Москва #армия #РХБЗ #награждение #николай панков
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