Полет Путина на модернизированном ракетоносце Ту-160М успешно завершился

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин успешно завершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Уточняется, что самолет совершил посадку на полосу Казанского авиазавода имени Горбунова.

Сам полет длился 30 минут. Также 45 минут ушло на предполетную подготовку.

В Казань президент России прибыл вчера, 21 февраля. Путин посетил авиазавод имени Горбунова - там, в цеху, он также поднялся на борт модернизированного бомбардировщика.