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Полет Путина на модернизированном ракетоносце Ту-160М успешно завершился

Сверхзвуковой стратегический ракетоносец совершил посадку на полосу Казанского авиазавода имени Горбунова.
Тимур Шерзад 2024-02-22 16:11:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин успешно завершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. 

Уточняется, что самолет совершил посадку на полосу Казанского авиазавода имени Горбунова. 

Сам полет длился 30 минут. Также 45 минут ушло на предполетную подготовку. 

В Казань президент России прибыл вчера, 21 февраля. Путин посетил авиазавод имени Горбунова - там, в цеху, он также поднялся на борт модернизированного бомбардировщика. 

#авиация #в стране и мире #Полет #Владимир Путин #ту-160м #казань
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