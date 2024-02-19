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В Москве к 2030 году будут достроены три новые ветки метро

Кроме того, планируется, что билетная система московского транспорта будет охватывать все пригородные направления.
Анна Назайкина 2024-02-19 14:49:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Москве к 2030 году будут достроены три новые ветки метро, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идет о Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях столичной подземки. Ранее жители города выбрали три цвета, которые будут обозначать новые ветки на карте метро и указателях.

Кроме того, градоначальник рассказал, что будут открыты 39 станций метро и девять станций Московского центрального диаметра (МЦД).

Также планируется сделать так, чтобы билетная система московского транспорта охватывала все пригородные направления. Таким образом, пассажиры смогут выбирать маршрут, ориентируясь на время и комфорт, а не на затраты на путь.

#Москва #метро #транспорт #Сергей Собянин #мэр #новые ветки
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