В Москве к 2030 году будут достроены три новые ветки метро, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идет о Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях столичной подземки. Ранее жители города выбрали три цвета, которые будут обозначать новые ветки на карте метро и указателях.

Кроме того, градоначальник рассказал, что будут открыты 39 станций метро и девять станций Московского центрального диаметра (МЦД).

Также планируется сделать так, чтобы билетная система московского транспорта охватывала все пригородные направления. Таким образом, пассажиры смогут выбирать маршрут, ориентируясь на время и комфорт, а не на затраты на путь.