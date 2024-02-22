Горемыкин вручил награды отличившимся при освобождении Авдеевки бойцам ВС РФ

Замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим «Южной» группировки, которые отличились в ходе боев за Авдеевку.

Кадры церемонии, которая проходила на передовой, публикует Министерство обороны РФ. Награды вручили военнослужащим Южной группировки войск, отличившимся при освобождении города Авдеевка на позициях подразделений 1-го армейского корпуса.

Из рук замглавы оборонного ведомства военнослужащие получили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость». Горемыкин поздравил участников спецоперации с получением наград и поблагодарил бойцов за мужество, стойкость и профессионализм.

Ранее замминистра наградил бойцов 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа, отличившихся при освобождении Авдеевки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.