Москвичи оказались наименее уязвимыми перед телефонными мошенниками

Москвичи меньше уязвимы перед телефонными мошенниками, чем остальные россияне. Связано это с тем, что жители столицы реже отвечают на звонки. Об этом «Звезде» рассказал эксперт по цифровой безопасности и руководитель федерального проекта «Кибердружина» Григорий Пащенко.

Эксперт отметил, что около 80% опрошенных москвичей в возрасте 25-45 лет вообще живут без телефонных звонков. Жители столицы почти не отвечают на входящие.

«Например, Дальневосточный округ. Каждый второй отвечает: буду отвечать, потому что вдруг кто-то звонит с серьезным разговором», - отметил Григорий Пащенко.

Ранее появилась информация, что мошенники начали представляться сотрудниками МФЦ. Они пытаются получить доступ к профилю жертвы в каком-либо сервисе.