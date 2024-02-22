МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичи оказались наименее уязвимыми перед телефонными мошенниками

Жители столицы реже отвечают на входящие звонки.
Сергей Лебедев 2024-02-22 15:40:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Москвичи меньше уязвимы перед телефонными мошенниками, чем остальные россияне. Связано это с тем, что жители столицы реже отвечают на звонки. Об этом «Звезде» рассказал эксперт по цифровой безопасности и руководитель федерального проекта «Кибердружина» Григорий Пащенко.

Эксперт отметил, что около 80% опрошенных москвичей в возрасте 25-45 лет вообще живут без телефонных звонков. Жители столицы почти не отвечают на входящие.

«Например, Дальневосточный округ. Каждый второй отвечает: буду отвечать, потому что вдруг кто-то звонит с серьезным разговором», - отметил Григорий Пащенко.

Ранее появилась информация, что мошенники начали представляться сотрудниками МФЦ. Они пытаются получить доступ к профилю жертвы в каком-либо сервисе.

#Москва #Мошенники #телефонные мошенники #наш эксклюзив #мфц #Кибердружина
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 