Мошенники начали представляться сотрудниками МФЦ. Используя новую схему, они пытаются получить доступ к профилю своей жертвы в каком-либо сервисе, предупредили сотрудники одной из IT-компаний. Звонящий сообщает жертве, что на ее имя пришло письмо. За ним нужно явиться в МФЦ или получить отправление по электронной почте.

«Сейчас вам в СМС придет номер данного отправления, продиктуйте мне его», - говорит мошенник, если жертва выбрала второй вариант.

Только в сообщении приходит не номер отправления, а код для подтверждения регистрации в каком-либо сервисе, пишет РБК. Далее мошенник, получивший доступ к аккаунту жертвы, использует его в своих целях.

Ранее эксперт в области компьютерных технологий рассказал о правилах безопасности при сканировании QR-кодов. Подобные коды - визуальная программная команда, которую устройство получает при помощи камеры и автоматически выполняет, отметил эксперт. В инструкцию кода может быть заложен переход на мошеннический сайт или установка вредоносного программного обеспечения. Потому эксперт рекомендовал не сканировать сомнительные QR-коды.