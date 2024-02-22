МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мошенники начали представляться сотрудниками МФЦ

Злоумышленники начали использовать новую схему получения доступа к аккаунту своей жертвы в каком-либо сервисе.
Ян Брацкий 2024-02-22 14:22:01
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Global Look Press

Мошенники начали представляться сотрудниками МФЦ. Используя новую схему, они пытаются получить доступ к профилю своей жертвы в каком-либо сервисе, предупредили сотрудники одной из IT-компаний. Звонящий сообщает жертве, что на ее имя пришло письмо. За ним нужно явиться в МФЦ или получить отправление по электронной почте.

«Сейчас вам в СМС придет номер данного отправления, продиктуйте мне его», - говорит мошенник, если жертва выбрала второй вариант. 

Только в сообщении приходит не номер отправления, а код для подтверждения регистрации в каком-либо сервисе, пишет РБК. Далее мошенник, получивший доступ к аккаунту жертвы, использует его в своих целях.

Ранее эксперт в области компьютерных технологий рассказал о правилах безопасности при сканировании QR-кодов. Подобные коды - визуальная программная команда, которую устройство получает при помощи камеры и автоматически выполняет, отметил эксперт. В инструкцию кода может быть заложен переход на мошеннический сайт или установка вредоносного программного обеспечения. Потому эксперт рекомендовал не сканировать сомнительные QR-коды.

#в стране и мире #Мошенники #мфц #аккаунт
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 