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Шойгу вручил «Золотые Звезды» Героев России отличившимся участникам спецоперации

Глава оборонного ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач.
2024-02-22 10:38:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам военной операции по защите Донбасса.

Медали, которые получили военнослужащие из рук главы оборонного ведомства, выдаются Героям России. Кроме того, Шойгу вручил погоны высших офицеров отличившимся военнослужащим.

«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой Родины, с высокими званиями», - сказал он.

Министр поблагодарил наших бойцов за образцовое выполнение задач, пожелал дальнейших успехов в военной службе, а также выразил уверенность, что они и дальше будут верой и правдой служить России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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