Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода.

Российский президент совершит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Как сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, длительность полета составит до 40 минут.

Накануне Путин также посетил авиазавод, где ему показали производимые на предприятии стратегические ракетоносцы и побывал на борту Ту-160М.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.