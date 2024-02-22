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Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода

Ранее Путин осмотрел модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М в цеху завода и поднялся в кабину.
2024-02-22 14:42:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода.

Российский президент совершит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Как сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, длительность полета составит до 40 минут.

Накануне Путин также посетил авиазавод, где ему показали производимые на предприятии стратегические ракетоносцы и побывал на борту Ту-160М.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ОПК #Владимир Путин #ту-160м
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