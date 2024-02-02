Путин зашел в гости к сотруднику онкодиспансера в Туле

Президент России Владимир Путин в ходе осмотра областного онкологического диспансера в Туле побывал в гостях у одного из сотрудников. Его пригласили посетить коттедж, предоставленный врачу в рамках программы поддержки медработников.

Все мероприятие получилось настолько спонтанным, что президент спросил разрешения у хозяйки, можно ли ему выпить чая. Когда все уселись за стол, на нем стояли знаменитые тульские пряники.

Не обошлось без сюрпризов для домочадцев. Дочка медработника получила от Владимира Путина большого плюшевого медведя и детский компьютер. В ответ девочка станцевала и рассказала стихотворение.

Напомним, что российский лидер приехал в Тулу, чтобы принять участие в форуме «Все для Победы!». Президент пообщался с волонтерами, военными корреспондентами, инженерами и всеми теми, кто помогает бойцам в зоне спецоперации.