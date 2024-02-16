Эксперт Синяков предупредил о возможной опасности QR-кодов

Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков рассказал «Звезде» правила безопасности при сканировании QR-кодов и объяснил, чем может быть опасно их использование из ненадежных источников.

Как объяснил IT-эксперт, QR-коды - это визуальная программная команда, которую устройство получает при помощи камеры, а затем автоматически выполняет. Таким образом, в инструкцию QR-кода может быть заложен переход на мошеннический сайт или же загрузка и установка вредоносного программного обеспечения.

«QR-код может отправить устройство через браузер на страницу, где может быть подвергнуто фишинговой атаке. Или может быть выполнена внешняя программа по какой-то ссылке. То есть в первую очередь QR-код - это ссылка, а что происходит при переходе по ссылке - другой вопрос», - сказал эксперт.

Синяков добавил, что не стоит относиться подозрительно к каждому QR-коду. Их безопасность напрямую зависит от надежности источника, и хотя их коды также могут быть взломаны, вероятность того, что кто-либо будет связываться с системой безопасности крупных банков, крайне мала.

«Если вы платите по QR-коду через приложение известного банка, и это именно то самое приложение, то ничего опасного нет. Если вы платите через QR-код на кассе магазина, это тоже не опасно, потому что это будет привязано к системе уважаемого и известного банка», - заверил Синяков.

Ранее эксперт по сетевым угрозам объяснил, почему во время общения с мошенниками нельзя говорить «да» или «нет». Специалист пояснил, что телефонные мошенники могут записать ответы жертвы, чтобы затем использовать их в преступных целях.