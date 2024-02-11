86% американцев считают Байдена слишком старым для следующего срока

Подавляющее большинство американцев считают 81-летнего Джо Байдена слишком старым для того, чтобы баллотироваться на выборы и оставаться в этой должности в течение еще одного президентского срока. Об этом сообщает ABC со ссылкой на результаты ABC News и Ipsos poll. Эта цифра составляет 86%.

В отношении 77-летнего бывшего главы Белого дома и кандидата от республиканцев на предстоящих выборах президента США Дональда Трампа 62% респондентов заявили, что и он слишком стар для должности президента.

Больше половины - а именно 59% опрошенных, считают обоих кандидатов на пост главы государства недостойных этой должности из-за своего преклонного возраста.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на них будет избран 47-й президент США. Быть кандидатом пост президента официально может гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, который прожил в стране не менее 14 лет. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.