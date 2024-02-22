МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Победа на Донецком направлении

Минобороны России заявило об освобождении Победы - населенного пункта на Донецком направлении.

Также на этом направлении было улучшено положение по переднему краю. Огневое поражение было нанесено формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Это произошло в районах Новомихайловки и Красногоровки на территории ДНР.

ВСУ на Донецком направлении потеряли более 410 боевиков за сутки. Также неприятель лишился танка, трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей. Список вражеских потерь пополнили САУ Krab и «Богдана», буксируемая гаубица Д-20 и самоходка «Гвоздика».

Ранее российский боец Овчина заявил, что выход в тыл через трубу в Авдеевке шокировал врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.