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МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Победа на Донецком направлении

Всего за сутки неприятель потерял на Донецком направлении более 410 боевиков.
2024-02-22 13:34:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об освобождении Победы - населенного пункта на Донецком направлении. 

Также на этом направлении было улучшено положение по переднему краю. Огневое поражение было нанесено формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Это произошло в районах Новомихайловки и Красногоровки на территории ДНР. 

ВСУ на Донецком направлении потеряли более 410 боевиков за сутки. Также неприятель лишился танка, трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей. Список вражеских потерь пополнили САУ Krab и «Богдана», буксируемая гаубица Д-20 и самоходка «Гвоздика».

Ранее российский боец Овчина заявил, что выход в тыл через трубу в Авдеевке шокировал врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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