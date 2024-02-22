Боец Овчина заявил, что выход в тыл через трубу в Авдеевке шокировал врага

Российский боец с позывным Овчина, который участвовал в дерзком рейде с выходом в тыл противника через незамеченную украинскими боевиками трубу в Авдеевке, рассказал «Звезде», что неприятель еще целые сутки не мог понять, что происходит.

«Противник был в ошарашении. Когда вышло столько людей из трубы у них в тылу, они еще сутки ничего не понимали», - заметил Овчина.

Он добавил, что, осознав, что происходит, противник почувствовал себя «не особо приятно».

По словам Овчины, труба была очень длинной - 3,7 километра. В ней было очень тяжело дышать из-за большого количества людей. Но боец отметил, что приходилось пересиливать себя - возможность выйти в тыл врага, миновав серьезные укрепления, того стоила.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.