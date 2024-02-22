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Эксперт Яковлева рассказала о значении образа «Спаса Нерукотворного» для военных

Накануне президент Владимир Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил РФ список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный».
Ян Брацкий 2024-02-22 13:01:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Образ «Спаса Нерукотворного», который Владимир Путин накануне передал главкому ВКС России, чрезвычайно почитался воинством на Руси. Об этом «Звезде» рассказала ученый секретарь Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Мария Яковлева.

«Вообще, образ "Спаса Нерукотворного" был очень популярен на Руси и почитался широкими слоями населения. Понятное дело, воинами тоже. У нас эти образы с XII века в качестве самостоятельного иконного образа существуют. В Третьяковке имеется и в нашем музее тоже есть. Образ "Спаса Нерукотворного" изображался на стягах, которые в русском воинстве в походах и других мероприятиях использовались», - рассказала Яковлева.

Накануне президент Владимир Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил РФ список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный». Икона будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами - главном храме Воздушно-космических сил. На церемонии передачи присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и главком ВКС России Виктор Афзалов.

#вкс россии #спас нерукотворный #наш эксклюзив #образ
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