Эксперт Яковлева рассказала о значении образа «Спаса Нерукотворного» для военных

Образ «Спаса Нерукотворного», который Владимир Путин накануне передал главкому ВКС России, чрезвычайно почитался воинством на Руси. Об этом «Звезде» рассказала ученый секретарь Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Мария Яковлева.

«Вообще, образ "Спаса Нерукотворного" был очень популярен на Руси и почитался широкими слоями населения. Понятное дело, воинами тоже. У нас эти образы с XII века в качестве самостоятельного иконного образа существуют. В Третьяковке имеется и в нашем музее тоже есть. Образ "Спаса Нерукотворного" изображался на стягах, которые в русском воинстве в походах и других мероприятиях использовались», - рассказала Яковлева.