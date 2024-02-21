Путин передал главному командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный»

Президент России Владимир Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил РФ список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный».
Образ издавна покровительствует российскому воинству. Икона будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами - главном храме Воздушно-космических сил.
Глава государства в преддверии Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, провел встречу с военными летчиками и участниками СВО на военном аэродроме Чкаловский в Подмосковье и вручил госнаграды воинским частям и подразделениям ВКС.
На церемонии присутствовали министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов. Глава российского оборонного ведомства представил краткий доклад о построении войск.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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