Экс-футболист Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование

Бывший защитник сборной Бразилии и один из самых титулованных футболистов в мире Дани Алвес приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы по делу об изнасиловании. Об этом сообщает La Vanguardia.

С заявлением в адрес спортсмена обратились в январе 2023 года. Девушка обвинила его в насильственных действиях сексуального характера в одном из ночных клубов Барселоны. На суде футболист отказался признавать вину, заявив, что все происходило по обоюдному согласию. Впрочем, для спортсмена все могло закончиться еще хуже, потому что изначально прокуратура требовала для Алвеса 9 лет тюрьмы.

Дани Алвес является шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны». Также игрок защищал цвета «Севильи», «Ювентуса», «Пари Сен-Жермен», играл за бразильские клубы «Баия» и «Сан-Паулу».