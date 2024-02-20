Лукашенко: у границ РФ и Белоруссии размещены более тысячи единиц техники НАТО

У границ России и Белоруссии размещены порядка 30 тысяч военных и более тысячи единиц техники НАТО, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Слова лидера приводит Telegram-канал «Пул первого».

«В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций Альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих контингентов объединённых вооружённых сил НАТО и США», - сказал президент на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

Он также добавил, что помимо военных, к границам стянули более полусотни артиллерийских систем и минометов, 235 самолетов и вертолетов. Ситуацию у белорусских границ Лукашенко назвал «неспокойной», передает Радио Sputnik.

Уточняется, что присутствие военных и техники обусловлено проведением крупнейших за последние два десятилетия военных учений Североатлантического Альянса, которые проходят на территории стран Балтии, Германии, Польши, Норвегии и Румынии. Ожидается, что учения закончатся в мае.