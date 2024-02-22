Герой России, награжденный Шойгу, заявил, что его бойцы сражались как львы

Герой России, получивший «Золотую Звезду» Героя России из рук министра обороны Сергея Шойгу, заявил, что его люди бились как львы.

«Со своей штурмовой группой несколько раз отбивал важные точки противника. Ребята бились как львы, нас даже львами и называли», - отметил боец.

Он уточнил, что его бойцы отбивали у противника его опорные пункты, а также отражали вражеские атаки.

Еще один Герой России, награжденный сегодня министром обороны, заявил, что под его командованием проводился штурм лесополос, занятых украинскими боевиками.

Он обнаружил опорный пункт неприятеля и два минометных расчета. Скорректировав артиллерию, он смог уничтожить минометчиков, в результате чего была занята важная для российских войск позиция.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.