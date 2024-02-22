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Экипажи Т-80БВМ уничтожили укрепления и пехоту ВСУ на Южно-Донецком направлении

В Минобороны России заметили, что огонь танков корректируется при помощи беспилотных летательных аппаратов.
2024-02-22 11:56:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты, воюющие на Т-80БВМ в составе группировки войск «Восток», ликвидировали украинскую пехоту и блиндажи на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что огонь, который ведут экипажи танков, корректируется при помощи беспилотников. Они же ведут и фиксацию попаданий. 

«Экипажи танков Т-80БВМ уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику иностранного производства, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ», - заявили в МО РФ. 

Командир танка с позывным Тигр отметил, что в основном танкисты занимаются штурмовыми действиями. Он рассказал, что в таком случае танк идет впереди, за ним следуют БМП с пехотой. При этом танк движется, стреляя на ходу, чтобы враг не мог поднять голову. Это дает штурмовым отрядам подойти к неприятелю как можно ближе. 

Ранее сообщалось, что экипажи Т-72Б3 уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #танки #танкисты #Т-80БВМ #Южно-Донецкое направление
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