Экипажи Т-72Б3 уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ на Запорожском направлении

Экипажи танков Т-72Б3 новороссийских десантников уничтожили блиндаж с украинскими боевиками на Запорожском направлении. Кадры боевой работы наших военнослужащих публикует Минобороны России.

Российские танкисты работают на переднем крае и оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям, нанося мощные огневые удары по противнику. Огонь корректируется с помощью беспилотников, их же камеры фиксируют результаты ударов.

Стрельба ведется как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Танкисты уничтожают артиллерийские орудия артиллерию и бронетехнику, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ, укрепления с укрывшимися в них националистами.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.