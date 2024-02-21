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Экипажи Т-72Б3 уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ на Запорожском направлении

Средства объективного контроля фиксируют, как танкисты успешно поражают цели.
2024-02-21 12:51:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3 новороссийских десантников уничтожили блиндаж с украинскими боевиками на Запорожском направлении. Кадры боевой работы наших военнослужащих публикует Минобороны России.

Российские танкисты работают на переднем крае и оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям, нанося мощные огневые удары по противнику. Огонь корректируется с помощью беспилотников, их же камеры фиксируют результаты ударов.

Стрельба ведется как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Танкисты уничтожают артиллерийские орудия артиллерию и бронетехнику, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ, укрепления с укрывшимися в них националистами.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Т-72 #МО РФ #СВО
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