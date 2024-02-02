Захарова рассказала, как создавался образ Зеленского-политика

Образ Владимира Зеленского является продуктом для привлечения внимания западных обывателей, которые даже не могут найти Украину на карте. Об этом в интервью для «360» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, начало формирования образа Зеленского пришлось на 2022 год. Тогда в интернете начали активно появляться видеоролики с Зеленским, снятые на хромакее. Это делалось для того, чтобы военные начали воспринимать бывшего артиста как их непосредственного начальника.

Она напомнила, что как-то раз Зеленский даже сказал «Азову»*, что «он им не лох» - он пытался доказать, что является президентом, а его не воспринимали всерьез.

«Начали работать креативные структуры, чтобы создать образ. Не обучить человека, не воспитать его, а создать образ, который будет жить в телевидении, в газетах, в интернете», - отметил официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что затем образ Зеленского начали активно внедрять в сознание больших масс при помощи пиар-технологий. Он выступал на конференциях, музыкальных конкурсах и фестивалях, чтобы о его существовании узнали в том числе те, кто не интересуется политикой.

В результате, благодаря этим технологиям, натовские структуры смогли навязать образ Зеленского всему миру для продвижения своей пропаганды.

Ранее Мария Захарова назвала тайную встречу представителей Киева с союзниками по G7 и лидерами стран «глобального Юга» в Саудовской Аравии пиаром режима Зеленского.

*«Азов» - запрещенная в России террористическая организация