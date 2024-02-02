Новосибирские ученые разработали передовую установку, которая борется с раком

Новосибирские ученые усовершенствовали передовую технологию лечения рака, тем самым внеся большой вклад в борьбу с онкозаболеваниями. Они разработали уникальную установку, способную адресно забрасывать частицы бора в злокачественные клетки, которые гибнут, не затрагивая здоровые ткани.

Доклинические исследования проводят на кошках и собаках, большинство из которых страдают от серьезных опухолей с метастазами. Самый успешный на данный момент случай в практике сибирских ученых - это кошка Аюта. Опухоль на ее мордочке быстро прогрессировала, однако нейтрон-захватная терапия стала для нее и хозяев счастливым билетом.

«Изначально, когда поставили диагноз, нам давали максимум три месяца <...> кошка уже живет два года, и надеемся, что она и дальше у нас будет жить, опухоль уменьшилась, на данный момент ремиссия. Кошечка кушает, бегает, даже играет», - рассказала нашему телеканалу хозяйка Аюты Нэля Соболева.

Метод, который сейчас тестируют на животных, называют одним из самых многообещающих. Нейтрон-захватная терапия действует ювелирно избирательно, а препарат проникает не только в первичную опухоль, но и в метастазы. Аппаратура выглядит серьезно - она похожа на настоящий ядерный реактор. Сейчас работают над тем, чтобы создать его компактную версию - ускоритель нейтронов. Тогда можно будет ставить такие прямо в больницах.

Подробнее про перспективы лечения онкозаболеваний с помощью нейтрон-захватной терапии смотрите в сюжете Надежды Котормус.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону хирурги начали оперировать опухоли в брюшной полости и грудной клетке с помощью роботов. Механические щупальца сумели удалить опухоль 58-летнему продавцу строительных материалов Андрею. После операции на его теле остались только несколько швов.