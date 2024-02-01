Механические щупальца вместо человека: в донском онкоцентре «наняли» роботов

В донском онкологическом центе операции хирургам помогают проводить роботы. Машины с высоким уровнем визуализации и точности движений поступили на службу два месяца назад. С помощью них врачи удаляют опухоли в брюшной полости и грудной клетке.

Одним из тех, кому помогли механические щупальца, стал простой продавец строительных материалов из Ростова-на-Дону Андрей. В свои 58 он узнал, что его жизнь вот-вот рухнет, врачи поставили ему диагноз - рак. После операции на теле остались лишь пару небольших швов в местах проколов. Так бывает, когда операцию проводит не человек.

Робот-хирург последнего поколения приобретен по нацпроекту «Здравоохранение». Такое оборудование есть только в крупных федеральных центрах. Для Юга России проведение подобных врачебных манипуляций - это уникальное явление. Заведующий отделением онкоурологии НМИЦ онкологии Минздрава России Алексей Шевченко поделился своими впечатлениями после операции.

«Здесь ты чувствуешь себя специалистом, занимающимся воспроизведением игры на органе, потому что работают и руки, работают ноги», - рассказал Шевченко нашему телеканалу.

Современная хирургия - это уже давно не скальпели, ланцеты или ножницы. На смену всему этому пришли электрохирургия, лапароскопия и руки робота. Механические щупальца теперь могут выполнять всю работу за операционным столом, а человек только ассистирует.

Подробнее про то, как проходит операция, где главным хирургом выступает робот, смотрите в сюжете Виталия Никулина.

Ранее стало известно, что московские врачи сумели исправить редчайшую деформацию грудной клетки 15-летнего подростка. Грудь мальчика была похожа на киль корабля. Чтобы отработать все действия перед операцией, хирурги создали 3D-модель грудной клетки.