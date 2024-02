«Известия»: три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из России

Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из подсанкционных российских финансовых организаций из-за рисков попасть под вторичные санкции. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на специалистов в этой сфере.

Уточняется, что речь идет о Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, которые занимают первое, второе и четвертое место по величине активов среди денежных организаций КНР. Представители этих банков с января этого года уведомили клиентов из России о новых ограничениях, работа над их введением велась еще с декабря прошлого года.

По словам экспертов, в китайских банковских учреждениях опасаются вторичных санкций США, поэтому операции, ведущиеся через все платежные системы, российские и зарубежные, отклоняются. Операции с неподсанкционными банками все еще осуществляются.

Подобные меры стали приниматься после указа президента США Джо Байдена от 22 декабря 2023 года, который позволяет Вашингтону вводить санкции против иностранных банков.

В понедельник, 19 февраля, стало известно об ограничениях в работе с российскими клиентами крупных банков ОАЭ. Помимо проблем с платежами, клиенты из РФ также столкнулись с закрытием счетов компаний.