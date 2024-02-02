МУС отклонил шесть возражений России по иску Киева из-за начала СВО

Международный суд ООН (МУС) в Гааге решил, что у него есть необходимые полномочия для арбитражных разбирательств между Киевом и Москвой о применении конвенции о геноциде. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью.

«Суд 15 голосами против одного решил, что обладает юрисдикцией по рассмотрению дела, основываясь на статье девятой Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него», - цитирует 360 слова Донохью.

Суд постановил, что будет по существу рассматривать иск Украины о применении конвенции о геноциде, а также признал его приемлемым и отклонил шесть возражений России по нему.

Иск Киева в международный суд датируется 2022 годом, когда началась специальная военная операция на Украине.

Ранее МУС вынес решение касаемо геноцида в секторе Газа. В постановлении организации говорилось, что Израиль должен сделать все возможное, чтобы не допустить возможных случаев геноцида в палестинском анклаве.