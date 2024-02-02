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Путин захотел показать неприличный жест тем, кто предрекал крах экономики России

Российская экономика за последние два года смогла не просто устоять, но и вырасти, отметил президент.
Елизавета Егорова 2024-02-02 18:43:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Все для Победы!», проходящем в Туле, захотел показать «известный жест» всем тем, кто предрекал крах российской экономики. Однако политик воздержался, так как в зале находилось много женщин.

«Нам предрекали, как вы знаете, спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать известный жест, не буду этого делать, здесь много девушек. Ничего у них не получится», - сказал президент.

Он добавил, что за последние два непростых года российская экономика продемонстрировала устойчивость, смогла устоять перед давлением извне и еще сумела вырасти. Достойно себя показал также отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Ранее в своем выступлении на форуме Путин заявил, что экономика РФ стала первой в Европе и пятой в мире. Кроме того, в отличие от экономик других государств, она растет.

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