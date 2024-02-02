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Путин: более 520 тысяч новых рабочих мест создано в оборонке РФ за полтора года

Также Владимир Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения над вооружением стран НАТО.
2024-02-02 15:37:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Более 520 тысяч новых рабочих мест создано в отечественной оборонной промышленности за последние 1,5 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест - более полумиллиона рабочих мест», - сказал Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!».

Глава государства отметил, что к оборонно-промышленному комплексу относится 6 000 предприятий, где трудятся 3,5 миллиона человек. Кроме того, есть около 10 тысяч предприятий, связанных с оборонной промышленностью.

По его словам, современное российское вооружение превосходит образцы, созданные странами НАТО. В частности, речь идет о технике, которая применяется в зоне боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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